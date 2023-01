Rifiuti industriali a Crotone, l’Eni Rewind ottiene la convocazione di una conferenza dei servizi istruttoria

il caso

CROTONE A Crotone si sonnecchia. L’Eni Rewind ha già ottenuto la convocazione di una conferenza dei servizi istruttoria “per la realizzazione di una discarica di scopo per rifiuti tenorm con amianto” all’interno del sito ex Pertusola sud per conferire i veleni presenti nella discarica fronte mare di Farina-Trappeto, nota con il nome della “Passeggiata degli innamorati”. Proprio su questo giornale era stata anticipata la notizia sulle attività messe in campo da Eni per cambiare la destinazione d’uso del sito industriale dell’ex Pertusola sud, indispensabile per la costruzione della discarica. Ora c’è la prova: nel sito del ministero dell’Ambiente è stato pubblicato il documento di convocazione, per il prossimo 9 febbraio, della conferenza dei servizi istruttoria, che ha l’obiettivo di cancellare la speranza di portare fuori dalla regione Calabria un milione di tonnellate di rifiuti che, la stessa Eni, aveva smaltito alla fine degli anni novanta nella discarica fronte mare di Farina-Trappeto, nota con il nome della “Passeggiata degli innamorati”. La decisione di portare i rifiuti fuori regione era stata presa dalla conferenza dei servizi decisoria del 24 ottobre 2019. Anche nel decreto attuativo, emesso dal ministero dell’Ambiente, il 3 marzo del 2020, la decisione del trasporto fuori regione dei rifiuti non era stata contestata. Il cambio delle carte è avvenuto nel 2021, nel più assoluto silenzio, quando l’Eni ha chiesto la rivisitazione della decisione perché era intercorso un cambio di normativa, che impedirebbe il trasporto di rifiuti pericolosi per lunghi tragitti. Questo è avvenuto in un silenzio assordante delle amministrazioni locali (Regione Calabria, Comune e Provincia di Crotone), che nel 2019 avevano lottato e ottenuto la decisione di smaltire i rifiuti fuori dalla Calabria. Rispetto al 2019 è cambiato il quadro politico che governa i tre enti. L’Eni, quindi, sta marciando velocemente verso l’approvazione del progetto di costruire, all’interno del sito ex Pertusola, “una discarica di scopo”, dove conferire i rifiuti tenorm con matrice di amianto. Secondo quanto è stato possibile apprendere il progetto prevederebbe la costruzione di un impianto capace di contenere circa 350.000 tonnellate di tenorm con matrice di amianto. Secondo i dati resi noti dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, il tenorm con matrice di amianto, presente nella discarica di Farina-Trappeto, non supererebbe le 60.000 tonnellate. A cosa servirebbe allora una discarica più capiente? E dove dovrebbero essere smaltiti il resto dei rifiuti di Farina-Trappeto, circa 950.000 tonnellate? Si pensa ad un’altra discarica, da costruire dove? Di questo aspetto nessuno parla. Voce, dal canto suo, dice che è contrario allo smaltimento in loco dei rifiuti e aggiunge che prima occorre pensare a come inertizzare le ferriti di zinco, idrosolubili e fortemente cancerogeni. Dice di essere contrario, ma non fa atti pubblici per contrastare il progetto dell’Eni. Quindici consiglieri comunali, primo firmatario Andrea Devona, proprio nei giorni scorsi hanno chiesto la convocazione urgente di una seduta di consiglio comunale. L’obiettivo è quello di approvare un documento per dire no al progetto dell’Eni di smaltire a Crotone quei rifiuti stipati nella discarica della “Passeggiata degli innamorati”. La seduta è stata prima fissata per il 27 gennaio prossimo, ma già si ipotizza lo slittamento al 30 gennaio. L’eventuale approvazione di un documento rappresenterebbe il primo atto pubblico di un ente che, in questa fase, si opporrebbe al progetto dell’Eni.