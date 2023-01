Dalla Giunta grillina di Roma alla Consob e alle Dogane: ecco il “grand commis” Minenna, neo assessore di Occhiuto

il personaggio

CATANZARO Sul suo sito Internet le foto con Papa Francesco, con Sergio Mattarella, con i grandi e potenti della politica italiana (e non solo italiana e non solo della politica), un curriculum lungo quanto un’autostrada, libri (uno sulla Bce con prefazione di Romano Prodi) pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni sul Sole 24 Ore ma anche in passato per il Corriere della Sera, per Repubblica, per il Financial Times e per Wall Street Journal, economista insigne e dirigente pubblico che rientra nella cerchia dei “grand commis” che sono poi quelli che portano avanti l’Italia con le loro competenze e che per questo resistono anche ai cambiamenti politici. È tutto questo, Marcello Minenna, il nuovo assessore regionale che il governatore ha nominato per il dopo-Mauro Dolce sul piano nominativo e numerico ma non qualitativo, perché Minenna dovrà seguire non i lavori pubblici bensì sarà il super-assessore di un po’ di settori storicamente “rognosi” in Calabria quali l’ambiente delle perenni emergenze – acqua e rifiuti in testa e poi la programmazione e infine e lo sterminato ma anche in genere improduttivo e opaco “portafoglio” delle partecipate della Cittadella. Settori che Occhiuto sta tenendo ben distanti dalle mire degli alleati del centrodestra, segnatamente di Fratelli d’Italia e Lega mantenendoli di fatto sotto il suo diretto controllo. Settori che ora saranno in mano a Minella, che ha un Cv robustissimo nel quale si possono scoprire anche illustri docenze alla Bocconi e alla London Graduate School of Mathematical Finance e tanti incarichi sempre di prestigio. Per Minenna poi anche un passato legato al Movimento 5 Stelle (nella foto in copertina è con Beppe Grillo, foto tratta dal suo sito Internet): Minenna infatti è stato assessore al Bilancio del Comune di Roma guidato dal sindaco Virginia Raggi, incarico durato un amen perché Minella si dimise quasi subito nel periodo tormentato dei primi passi dell’amministrazione Raggi anche se il dirigente un giorno ebbe a dichiarare di aver “chiuso con la Raggi ma non con i grillini” (qui). E poi, e forse soprattutto, ruoli apicali alla Consob e infine all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha guidato dal 2020 fino a nemmeno un mese fa: nell’ultima infornata di nomine del neonato governo Meloni Minenna resta fuori ma – osserva in queste ore qualche attento osservatore politico – ecco subito materializzarsi, nel contesto dello spoil system capitolino, il “paracadute” della designazione di Occhiuto, sempre abile e pronto a destreggiarsi sullo scacchiere nazionale grazie alle sue ormai consumate e note relazioni al massimo livello governativo. Un profilo da tecnico e da indipendente, così Occhiuto ha descritto Minenna, il profilo perfetto per il governatore, ideale non solo per la gestione di dossier comunque scottanti – potrebbe esserci anche quello dell’agognato rigassificatore di Gioia Tauro, progetto su cui lo stesso Occhiuto si è confrontato con Minenna all’epoca alla guida delle Dogane già nel loro primo incontro a settembre (qui) – ma ideale ma anche per non alterare gli equilibri politici della sua Giunta. Profilo ideale poi, per Occhiuto, anche per rafforzare ancora di più le già forti entrature romane ampliando la squadra dei “grand commis” di spessore che il governatore ha già chiamato in Calabria, da Agostino Miozzo a Ettore Figlioia allo stesso Giuseppe Profiti. E ora ecco Minenna. (c.a)