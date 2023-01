Videosorveglianza urbana in 40 comuni catanzaresi, Ferro: «Passo importante per la sicurezza»

sicurezza

CATANZARO «L’approvazione in sede di Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica dei progetti per la realizzazione l’implementazione di sistemi di videosorveglianza urbana presentati dai circa quaranta Comuni della Provincia di Catanzaro è un passo importante per la concretizzazione del piano complessivo di potenziamento della sicurezza urbana messo in campo con un apposito bando dal Ministero dell’Interno. Una commissione del Viminale dovrà valutare i progetti e stilare una graduatoria per la concessione dei finanziamenti ai comuni, fino all’esaurimento delle risorse stanziate, pari a 36 milioni di euro per l’intero territorio nazionale». È quanto afferma il sottosegretario all’Interno on. Wanda Ferro.

«La sottoscrizione dei Patti per l’attuazione della Sicurezza Urbana tra il prefetto di Catanzaro Enrico Ricci e i sindaci dei comuni coinvolti – continua il sottosegretario Ferro – consolida la sinergia interistituzionale mirata ad un più efficace controllo del territorio, con particolare riguardo alle aree più vulnerabili e a quelle maggiormente strategiche, al monitoraggio della mobilità, al contrasto della criminalità e al rafforzamento della sicurezza percepita dai cittadini. Il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza servirà anche a supportare le attività della polizia giudiziaria, attraverso l’implementazione dello scambio informativo tra le Forze di Polizia locali e statali».