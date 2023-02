l’omicidio

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE La fine di ogni speranza per papà Oleksander di ritrovare il suo sole, come definiva affettuosamente la figlia, è arrivata alle 15.15 di oggi, quando una squadra di carabinieri, impegnata dalla mattina nelle ricerche con un gruppo di volontari, ha trovato il corpo di Yana Malajko, la 23enne barista di nazionalità ucraina uccisa dall’ex fidanzato Dumitru Stratan, 34 anni. Era sotto una catasta di legna, in una zona di campagna in via Benaco, nei pressi di una centrale elettrica, al confine tra le province di Mantova e di Brescia. A poca distanza da dove lo si è cercato fin dal 20 gennaio scorso, quando Dumitru, di nazionalità moldava e ora in carcere con l’accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, l’aveva uccisa nell’appartamento che la ragazza condivideva con la titolare del bar dove lavorava, e sorella del presunto assassino. Poi aveva messo il corpo in un sacco per trasportarlo, di notte, in campagna e nasconderlo. Da Dumitru, in carcere dal 21 gennaio, non è arrivato il benché minimo aiuto: mai una parola con i magistrati che l’hanno più volte interrogato e, soprattutto, nessuna intenzione di rivelare dove avesse nascosto il corpo. Papà Oleksander da giorni partecipava alle ricerche in prima persona e anche questa mattina si era messo alla testa di un gruppo di volontari che ha perlustrato un’ampia zona attorno al luogo dove nel pomeriggio sarebbe poi stato trovato il cadavere. Che è stato rimosso poco prima delle 18 dopo che la polizia scientifica ha effettuato i primi rilievi alla presenza del procuratore capo della Repubblica di Mantova Emanuela Fasolato.