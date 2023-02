“Qatargate”, Bruxelles revoca l’immunità a Cozzolino e Tarabella

La decisione

BRUXELLES Il Parlamento europeo ha revocato l’immunità dell’italiano Andrea Cozzolino e del belga Marc Tarabella, i due eurodeputati nel quadro dell’inchiesta sul cosiddetto scandalo del “Qatargate”. La votazione è avvenuta per alzata di mano alla “miniplenaria” di Bruxelles, riporta Euronews in diretta, e lo stesso Tarabella ha votato per la revoca della sua immunità.

La procedura, iniziata a gennaio, sarà completata quando la decisione verrà formalmente comunicata ai deputati interessati e alle autorità richiedenti, rende noto l’Europarlamento in un comunicato. La procedura era stata avviata il 16 gennaio dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, dopo aver ricevuto la richiesta delle autorità competenti in Belgio nell’ambito di un’inchiesta della Procura federale belga. Inoltre, il Parlamento ha votato sull’immunità di altri tre deputati, non correlati ai casi sopracitati.

I deputati hanno deciso di non revocare l’immunità di Nadine Morano (PPE, FR) in seguito a una richiesta delle autorità francesi relativa a un caso di presunta diffamazione. Hanno anche deciso di accogliere la richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Helmut Geuking (PPE, DE) nel quadro di un procedimento civile in Germania. Infine, i deputati hanno deciso di revocare l’immunità di Nicolas Bay (NI, FR) in seguito a una richiesta delle autorità francesi relativa a un’indagine preliminare su accuse penali.