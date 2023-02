Marcia per la pace a Paola, presenti anche Gratteri e monsignor Battaglia

l’appuntamento

PAOLA Ci sarà anche il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, alla marcia della pace al Santuario di San Francesco. L’iniziativa è stata fissata per domenica 26 febbraio alle ore 15 ed è curata dalla pastorale giovanile e vocazionale assieme all’ordine dei Minimi della Basilica. E ci sarà anche l’arcivescovo metropolita di Napoli, monsignor Domenico Battaglia. Il ritrovo dei partecipanti sarà in piazza IV Novembre. Il corteo si snoderà per le via del centro cittadino per raggiungere il Santuario. «Sarà questo un modo – spiega la pastorale – per stare insieme e vivere la fraternità invocando dal Signore il dono della pace».