Congresso Pd, anomalie sulle tessere (anche) in Calabria. Schlein: «No ai soliti giochini»

l’appello

CAGLIARI «Non vogliamo vedere i soliti giochini di “pacchetti di tessere”. Basta con il partito dei “signori delle tessere”. Sarebbe un insulto a quella larga e tanta partecipazione che in questo Congresso stiamo vedendo riavvicinarsi al partito. Saremo i più forti avversari di quelle dinamiche che spesso hanno allontanato le energie migliori». Così la candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, oggi a Cagliari per un’iniziativa pubblica, nella sede della Fondazione Berlinguer, in vista delle primarie del partito previste il 26 febbraio prossimo, in merito alle anomalie sul numero di tessere al Partito, già registrate in Campania e in Calabria. «Abbiamo fiducia nel lavoro che stanno facendo le commissioni per il Congresso – ha evidenziato Schlein – a partire da quella campana, guidata da una persona autorevolissima come Franco Roberti». (Agi)