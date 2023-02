Tramontana oltre i 40 nodi nella notte a Corigliano Rossano: mare alto e danni – FOTO

maltempo

CORIGLIANO ROSSANO Un vero e proprio tifone di Tramontana si è abbattuto stanotte a Capo Trionto, nell’estrema periferia est di Corigliano-Rossano. Venti oltre i 40 nodi hanno sferzato per oltre 4 ore provocando ingenti danni nelle aree della costa. Maggiormente colpita la zona di Fabbrica-Fossa dove stamani si contano i danni e dove i vigili del fuoco di distaccamento di Corigliano-Rossano sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza un’abitazione dopo la caduta di un secolare pino marittimo, alto più di dieci metri, che si letteralmente spezzato sotto la forza del vento. Anche il mare desta qualche preoccupazione con onde altissime e una forza dirompente che lo ha spinto oltre la linea abituale di costa.

Non solo Fabbrica-Fossa. Il forte vento ha provocato danni anche nell’aree agricole di Foresta e Pantano sempre in prossimità di Capo Trionto. Per fortuna senza gravi conseguenze per le persone.