Sanremo apre con la standing ovation a Mattarella – FOTO

l’evento

Una standing ovation ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ingresso nel teatro Ariston di Sanremo dove assiste alla prima serata della kermesse. Mattarella è a Sanremo in veste privata, accompagnato dalla figlia Laura: non è stato dunque preceduto dai Corazzieri del Quirinale, come prevede il protocollo per le visite ufficiali del presidente della Repubblica, né è stato previsto un cerimoniale per accogliere il capo dello Stato. Mattarella (nella foto di copertina, postata da Chiara Ferragni, un selfie con il capo dello Stato, sorridente, la figlia Laura, Amadeus e Gianni Morandi, poco prima dell’inizio della kermesse) è giunto al teatro Ariston con l’auto della Presidenza ed ha atteso per pochi minuti l’inizio del Festival in una saletta attigua alla sala dove si svolge la kermesse. Pubblico dell’Ariston in piedi per il capo dello Stato. Mattarella ha preso posto insieme alla figlia Laura in uno dei palchetti laterali del teatro accompagnato da un lungo applauso della sala. Il Festival si è quindi aperto con un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto in Turchia e Siria. Tutto il teatro ha comunque posato gli occhi su Mattarella: salendo sul palco dell’Ariston a lui si è rivolto anche Roberto Benigni. “Presidente, lei è al secondo mandato, Amadeus è al quarto e ha già prenotato il quinto. Le sembra costituzionale?”, ha detto Benigni, che avrebbe successivamente ricevuto l’onore degli applausi dello stesso Mattarella, alzatosi in piedi per tributargli il suo omaggio. “Questa è la festa più popolare, più festosa, la musica è la regina delle arti”, ha aggiunto il comico toscano. “Vorrei che cantassimo tutti insieme”. Gianni Morandi invita tutto l’Ariston a intonare con lui l’inno di Mameli, in onore della presenza in sala all’Ariston del presidente Mattarella. L’occasione è la celebrazione dei 75 anni della Costituzione. Morandi e Amadeus cantano con la mano sul cuore. Standing ovation finale, anche per l’orchestra, e applauso di Mattarella dal suo posto d’onore. “Signor Presidente, averla qui con noi testimonia la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e della musica. Una vicinanza anche al mondo della canzone di cui Sanremo è la massima espressione popolare. La sua presenza ci ricorda poi che ricorre il 75/o anniversario della Costituzione di cui lei è nostro amato garante”: così Amadeus ringraziando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la prima volta presente alla serata inaugurale del festival.