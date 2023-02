Lutto nel mondo dello sci, scompare Elena Fanchini

La scomparsa

BRESCIA È morta a 37 anni l’ex sciatrice Elena Fanchini. L’azzurra era malata da tempo, lottava contro un tumore. In carriera aveva collezionato un argento mondiale in discesa libera a Bormio 2005 e due vittorie in altrettante gare di Coppa del mondo.

Nata a Lovere (Bs) il 30 aprile 1985, Elena si mise in luce nella discesa libera dei Mondiali di Santa Caterina Valfurva del 2005 quando, a nemmeno 20 anni, conquistò una strepitosa medaglia d’argento alle spalle di Janica Kostelic. Sorella delle ex nazionali Nadia e Sabrina, ha preso parte a sei edizioni dei Mondiali e a tre Olimpiadi. In Coppa del mondo conquistò due vittorie in discesa a Lake Louise nel 2005 e a Cortina nel 2015, per un totale di quattro podi, nonostante una serie ripetuta di infortuni che non le hanno mai tolto il sorriso e la capacità di farsi amare dalle compagne di squadra e dalle avversarie.

Il presidente Flavio Roda e tutta la famiglia della Federazione italiana Sport invernali è vicina a Nadia, Sabrina, papà Sandro e mamma Giusi in queste difficili ore.