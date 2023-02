Vertice Ue, Zelensky a Bruxelles. Meloni contro Macron: «Invito inopportuno»

L’incontro

BRUXELLES Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Bruxelles con il suo omologo francese, Emmanuel Macron, per il Consiglio Ue in programma oggi e domani. I due leader sono decollati alle 8.30 dalla base aerea di Villacoublay, dopo che ieri sera all’Eliseo si è svolto il vertice tra Macron e Zelensky, alla presenza anche del cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Ad attenderli all’aeroporto di Bruxelles la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ne dà notizia lei stessa, via social, pubblicando una foto che la ritrae insieme a Zelensky, a Emmanuel Macron e a quello che probabilmente è il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. «Benvenuto nel cuore della famiglia europea, alla quale l’Ucraina appartiene. Sosterremo l’Ucraina in ogni passo del percorso verso l’Unione Europea», scrive.

Zelensky, oltre che al summit in mattinata, è atteso anche al Parlamento Europeo ed è partito stamani da Parigi in aereo, secondo quanto hanno riportato media francesi, insieme al presidente Emmanuel Macron, dal quale è stato ricevuto ieri sera all’Eliseo insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz.

L’agenda di oggi non è nota in tutti i dettagli per ragioni di sicurezza: l’area circostante il Consiglio è stata ‘congelata’ (vietato l’accesso a tutti, anche con lasciapassare) temporaneamente fino alle 8.35, poi è stata riaperta. Zelensky dovrebbe incontrare in bilaterale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi, a margine dei lavori del summit. L’incontro di ieri all’Eliseo tra Zelensky, Macron e Scholz si inquadra nella tradizionale collaborazione francotedesca prevista dal trattato di Aquisgrana (2019), che prevede una stretta interazione tra Berlino e Parigi in molti campi, a partire dalla politica estera e di difesa

Meloni: «Invito di Macron a Zelensky inopportuno»

L’invito da parte di Emmanuel Macron di Volodymyr Zelensky a Parigi «è stato inopportuno, la nostra forza deve essere l’unità». Lo ha detto Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo, sottolineando come «sostenere Kiev sia il modo migliore di avviare i negoziati».