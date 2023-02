Serie B, la Reggina si è inceppata: al Granillo passa anche il Pisa

calcio

Nuova pesante “frenata” per la Reggina di mister Inzaghi, che cade tra le mura amiche del Granillo nel match di cartello contro il Pisa per l’ultimo turno del campionato di serie B. Ospiti avanti con un gol di Gargiulo al 63′ dopo una traversa di Sibilli. Raddoppio di Gliozzi al 70′ dal dischetto. Espulso Bouah per somma di ammonizioni. La Reggina, alla terza sconfitta consecutiva (la quarta nelle ultime 5 giornate), adesso in classifica scivola a -4 punti dal Genoa ed è al terzo posto a pari merito con il Sudtirol.

TABELLINO REGGINA-PISA 0-2

REGGINA: Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Gagliolo (51′ Bouah); Fabbian, Crisetig, Hernani Jr (74′ Cicerelli); Rivas (61′ Canotto), Menez; Strelec (61′ Gori). A disp. Aglietti, Colombi, Loiacono, Galabinov, Di Chiara, Lombardi, Bondo, Liotti. All. Filippo Inzaghi.

PISA: Nicolas; Calabresi, Barba, Hermannsson, Beruatto; Esteves (46′ Touré), Nagy, Gargiulo (80′ De Vitis); Morutan (90′ Rus), M. Tramoni (61′ Sibilli); Moreo (61′ Gliozzi). A disp. Guadagno, Livieri, Caracciolo, Zuelli, Masucci, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo.

ARBITRO: La Penna della sezione di Roma 1

RETI: 61′ Gargiulo, 70′ Gliozzi

AMMONITI: Moreo, Beruatto, Gargiulo

ESPULSO: Bouah per doppia ammonizione

NOTE: Spettatori 9901 di cui 161 tifosi nerazzurri. Recupero 3′ pt, 4′ st