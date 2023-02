Spaccio nella Capitale, in manette 43enne cosentino

I controlli

ROMA Un 43enne, originario della provincia di Cosenza e residente a Roma, già sottoposto alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per precedenti reati, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Parioli perché sorpreso in via di Torrenova a cedere una dose di shaboo ad un cittadino cinese.

Nelle sue tasche sono state trovate ulteriori 3 dosi di shaboo e 2.400 euro in contanti.

L’arresto è stato confermato dal gip, mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore.