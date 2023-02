Dal Pd di Cosenza totale fiducia «alla commissione provinciale congressuale e a Mazzuca»

la nota

COSENZA Nella giornata del 12 Febbraio 2023, si è celebrata l’assemblea di circolo PD città di Cosenza per la scelta del prossimo segretario/a nazionale del Partito Democratico. Al netto della dialettica tra le parti, l’assemblea si è svolta in un clima, per lo più, disteso alla presenza di centinaia e centinaia di cittadini iscritti al partito democratico e vari rappresentati istituzionali, fra cui i rappresentanti in giunta del comune di Cosenza del partito democratico, l’intero gruppo consiliare cittadino e diversi ex parlamentari e consiglieri regionali. Per conto della Federazione provinciale ha preso parte ai lavori il segretario provinciale Vittorio Pecoraro, diversi membri della commissione congressuale di garanzia provinciale, della commissione di garanzia e della direzione provinciale. In sede di assemblea è stato costituito l’ufficio di presidenza del congresso e, successivamente, le mozioni hanno proceduto ad illustrare il proprio programma. Per diverse ore il seggio è rimasto aperto e decine di persone hanno composto file ordinate per le procedure di voto, che sono avvenute nel totale rispetto della segretezza dello stesso e sotto il monitoraggio di tutti i rappresentati delle mozioni. Successivamente, è avvenuto lo scrutinio pubblico con le relative procedure di verbalizzazione. La federazione respinge con forza le ricostruzioni tese a sollevare sospetti sulla regolarità dell’assemblea e volte a ledere le volontà democratiche espresse in sede di congresso. Si ribadisce, nel rinnovare il proprio sostegno agli organismi cittadini del partito democratico, la più totale fiducia alla commissione provinciale congressuale di garanzia e al suo presidente Giuseppe Mazzuca che stanno lavorando con serietà e rigore.