Escluso da un concorso all’Aterp perché non si era candidato via Pec, il Tar gli dà ragione

la vicenda

CATANZARO Era stato escluso da un concorso indetto dall’Aterp sul presupposto di non aver trasmesso la domanda di partecipazione attraverso un proprio indirizzo pec, ma il Tar gli ha dato ragione. Lo rende noto l’avvocato Francesco Pitaro, legale di un dipendente, Cataldo Bonessi, che aveva impugnato, davanti al Tar Catanzaro, la graduatoria, il verbale di esclusione e la clausola del bando. Nel ricorso l’avvocato Pitaro ha sostenuto che “il ricorrente ha regolarmente trasmesso la domanda attraverso il suo indirizzo pec … che la clausola del bando non ha previsto l’esclusione dalla selezione e che, in ogni caso, ove la clausola avesse previsto l’esclusione, trattasi di clausola manifestamente contra legem che deve essere annullata anche perché in contrasto con il principio del favor partecipationis che deve orientare le pubbliche selezioni”. Il Tar Catanzaro con sentenza numero 206/2023 ha accolto in pieno il ricorso dell’avvocato Francesco Pitaro annullando l’esclusione del ricorrente, la graduatoria e statuendo l’obbligo per l’Aterp di procedere a nuova formulazione della graduatoria previa valutazione della domanda del ricorrente. Il Tar ha pure condannato l’Aterp al pagamento delle spese di giudizio.