Tavernise (M5S): «Esodo di giovani è la vera emergenza»

i numeri

CATANZAZRO «È un vero e proprio esodo quello che avviene in questi anni: ragazze e ragazzi dai 25 ai 34 anni abbandonano la Calabria per cercare fortuna in altri Paesi. I numeri sono da capogiro». Così il capogruppo del M5S nel Consiglio Regionale della Calabria, Davide Tavernise. «Solo per la provincia di Cosenza – osserva – nel 2022 su mille persone, 247 risultano iscritte all’Aire (l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e di queste 48 sono giovani under 30. Questa è la grande emergenza che deve essere affrontata dalla politica regionale, con azioni mirate che siano concordate con Bruxelles e dal governo centrale». «La fuga dei giovani – sottolinea Tavernise – non avvantaggia più neanche il Nord, non crea neanche integrazione in Europa. Genera ulteriore povertà al Sud che, in assenza di una strategia nazionale di ripresa nazionale, continua a non svolgere il suo ruolo centrale nel mediterraneo». «Un governo miope, attraverso l’autonomia differenziata – conclude – cerca di affossare ulteriormente i nostri territori, spaccando in due l’Italia e prosegue senza sosta verso l’impoverimento dell’intero Paese. Sono convinto, invece, che puntare sul meridione sia una delle migliori strategie d’azione per l’Europa intera».