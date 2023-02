Tursi: «Bene Bonaccini ma prima della convalida dei risultati, si verifichi il ricevimento dei relativi bonifici»

il congresso

COSENZA Antonio Tursi, presidente di Controcorrente e dirigente provinciale del Pd, pur consapevole dei limiti politici dell’attuale congresso in casa dem, si dice molto soddisfatto del radicamento territoriale che, in poco tempo, la mozione Bonaccini ha costruito in provincia di Cosenza, affermandosi in 42 circoli sulla settantina di presidi territoriali del Pd. Nel contempo, considerando il sorprendente meccanismo dei rinnovi dei tesserati direttamente al momento del voto e le difficoltà economiche della federazione bruzia, invita la commissione provinciale per il congresso, in collaborazione con il segretario e il tesoriere provinciale, a verificare il ricevimento dei relativi bonifici prima di procedere alla convalida dei risultati di ciascun circolo, per come previsto del resto dal regolamento congressuale.