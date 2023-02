A Vibo si fa scuola di Impresa

L’iniziativa

VIBO VALENTIA L’Italia, fra i Paesi più industrializzati, è quello che ha il tasso d’istruzione più basso in materia finanziaria. Eppure si tratta di argomenti con i quali non solo le imprese, ma tutti i cittadini devono fare ogni giorno i conti. Per questo BCC della Calabria Ulteriore da tempo partecipa convintamente a programmi di educazione finanziaria. Dopo una prima serie di incontri dedicati ai giovani, adesso l’attenzione si è rivolta al mondo degli artigiani e dell’impresa. Mercoledì 15 febbraio alle ore 16.00 presso la sala convegni della CCIAA di Vibo Valentia il primo incontro dal titolo “Facciamo L’Impresa” organizzato dalla BCC della Calabria Ulteriore insieme alla CNA territoriale di Vibo Valentia e alla Fondazione Feduf (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio). Un percorso di formazione suddiviso in tre incontri, creato su misura per le esigenze degli artigiani e delle piccole imprese del territorio calabrese, per aiutarli ad accrescere le loro competenze e renderli più consapevoli delle scelte finanziarie. Mercoledì si parlerà di analisi economiche e mercati finanziari, per procedere poi, nei successivi appuntamenti, con le tematiche di merito creditizio ed accesso al credito. Non importa la dimensione dell’azienda né il settore in cui opera, oggi a tutti gli imprenditori sono richieste competenze finanziarie e strumenti necessari a rafforzare queste skill attraverso iniziative di educazione finanziaria. L’incontro quindi vuole offrire un’occasione di approfondimento sulla relazione fra artigiani/Pmi e la banca, illustrando in particolare le logiche che la portano a finanziare un’impresa e le modalità per gestirla al meglio