San Giovanni in Fiore, al via il laboratorio “Colora il tuo cuore”

L’iniziativa

SAN GIOVANNI IN FIORE «È iniziato mercoledì 15 febbraio, nella sede del Comune di San Giovanni in Fiore, il laboratorio per bambini “Colora il tuo cuore”, inserito all’interno della seconda edizione della mostra di quadri intitolata “Emozioniamoci”, firmata dall’artista Francesca Amendola e in corso nello stesso municipio. Nell’occasione, insieme agli assessori comunali, la sindaca Rosaria Succurro ha accolto i bambini di una classe quarta elementare della locale scuola Gioacchino da Fiore, che hanno colorato cuori di varie dimensioni posti all’ingresso della sala del Consiglio comunale, poi seguiti dagli alunni di una quinta elementare dell’istituto cittadino Corrado Alvaro. «È sorprendente – ha spiegato la sindaca Succurro – vedere ancora questo spazio trasformato in luogo di produzione artistica, con i pennelli e tutti gli altri materiali della pittura. È pedagogia, significa dare libertà e voce ai bimbi, guardare avanti e puntare sull’infanzia e sulla bellezza. I piccoli ci danno colori accesi, emozioni, gioia, entusiasmo. Ci regalano innocenza e poesia; ci aiutano a vivere meglio e a guardare il mondo con i loro occhi puri».

«In collaborazione con le scuole locali, continuiamo a coinvolgere i minori di San Giovanni in Fiore – ha aggiunto Succurro – in laboratori e progetti culturali volti a sviluppare creatività, senso estetico, consapevolezza e ricerca del bello e del buono».