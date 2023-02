Bonifica ex Pertusola, Baldino al Governo: «Subito la nomina del commissario»

L’iniziativa

CROTONE La parlamentare Vittoria Baldino, Movimento 5 stelle, con una interpellanza depositata ieri alla Camera dei deputati, chiede l’immediata nomina del “commissario straordinario della bonifica” del Sito di interesse nazionale di Crotone (Sin). «Il governo adotti i necessari provvedimenti per la nomina del commissario straordinario Sin di Crotone – si legge nell’interpellanza – al fine di accelerare, coordinare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica, la riparazione del danno ambientale e per vigilare sulla gestione delle somme impiegate. È fondamentale impiegare ogni opportuna iniziativa che salvaguardi la vocazione turistica e il pregio paesaggistico del crotonese da iniziative aggravanti una situazione ambientale già ampiamente compromessa».

«Nel mese di settembre scorso è stato indicato quale nuovo commissario il prefetto di Crotone, – sottolinea Baldino – nonostante la prefettura sia da tempo gravata da carenza di personale, e ad oggi inaccettabilmente la nomina non è stata ancora perfezionata».

«La nomina del commissario straordinario del Sin Crotone si rende necessaria – scrive ancora – perché la società Eni-Rewind, chiamata ad effettuare le operazioni di bonifica dei siti industriali dismessi, nonostante si fosse impegnata a trasportare fuori regione tutti i rifiuti della bonifica, pericolosi e anche radioattivi, non volendo più onorare detto impegno, ha richiesto alla regione Calabria le autorizzazioni per smaltire ben 400.000 tonnellate di rifiuti nel sito industriale».

L’impegno era stato sottoscritto anche da Eni nella Conferenza dei servizi decisoria del 24 ottobre 2019. I rifiuti dovevano, quindi, essere trasportati fuori dalla Calabria, ma l’Eni Rewind ha tentato di cambiare per interrarli nel sito industriale dell’ex Pertusola sud. A questo proposito è stata convocata una nuova conferenza dei servizi istruttoria, che si è tenuta lo scorso 9 febbraio. «Il progetto con la sola assenza del commissario straordinario, perché appunto ancora mancante, – si legge nell’interrogazione – ha visto il no secco lo scorso 9 febbraio, nel corso della conferenza dei servizi, di tutti gli Enti seduti al tavolo. Particolarmente significativo il parere contrario espresso, all’unanimità, dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale di Crotone».

«Eppure Eni-Rewind, piuttosto che desistere da sciagurate proposte e risolvere il problema dell’inquinamento a Crotone – scrive ancora la parlamentare – lancia quale alternativa l’idea di utilizzare l’unica discarica privata della Calabria accogliente rifiuti speciali pericolosi e non, peraltro già satura, e situata proprio a Crotone. E’ una soluzione questa che aggraverebbe ulteriormente i rischi per la popolazione e senza alcun vantaggio per il territorio. Una soluzione che viola gli accordi, poi, di trasferimento fuori regione di tutte le scorie».

«È necessario così procedere immediatamente alla nomina del nuovo commissario straordinario perché partecipi alla prossima conferenza dei servizi sul punto e vigili sull’avvio delle operazioni di bonifica», conclude Baldino.

La nomina del commissario si rende necessaria anche per iniziare a spendere i 71 milioni di euro che il Tribunale di Milano ha riconosciuto a Crotone quale risarcimento dei danni ambientali subiti. Il soggetto gestore dei 71 milioni di euro (51 milioni più gli interessi), su proposta del Tribunale di Milano, è stato indicato la Presidenza del Consiglio dei ministri. La nomina del commissario, quindi, si rende necessaria per gestire i fondi e spenderli nelle attività di bonifica che riguardano il Sin Crotone. (redazione@corrierecal.it)