“La tutela del patrimonio culturale” all’Istituto Comprensivo di Falerna- Nocera Terinese

l’incontro

FALERNA Grazie alle attività progettate nell’ambito dell’educazione civica, gli alunni delle scuole secondarie e delle classi 5^ delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Falerna- Nocera Terinese, giovedì 16 febbraio 2023, hanno potuto partecipare al convegno “La tutela del patrimonio culturale”, durante il quale hanno incontrato, sia in presenza che a distanza, il Tenente Giacomo Geloso, del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale di Cosenza, e il maresciallo della stazione dei Carabinieri di Nocera Terinese Adriano Sorrentino. La Dirigente scolastica, Rosaria Calabria, nell’introdurre l’argomento, ha ricordato il ruolo fondamentale della scuola per il rispetto del territorio e la valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione Italiana e ha invitato il tenente Giacomo Geloso ad esporre ai ragazzi il compito dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale nella prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni naturalistici e paesaggistici. Attraverso immagini, filmati e narrazioni, è emerso quanto il contesto ambientale e le opere dell’uomo siano beni materiali e immateriali, eredità collettiva trasmessa nei secoli e fondamentali per definire la nostra identità nazionale. Il patrimonio culturale, di cui la nostra regione è ricca, necessita di una salvaguardia costante e preventiva. Proteggere e valorizzare i nostri tesori è un grande impegno, per il quale vanno sensibilizzati tutti i cittadini, anche grazie ad incontri significativi come quello organizzato dall’Istituto Comprensivo di Falerna –Nocera Terinese.