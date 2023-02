In viaggio con Giovanni Arena, il travel influencer calabrese da un milione di follower

il personaggio

COSENZA La Calabria raccontata dai viaggiatori, dai turisti, dagli operatori del settore e dai travel blogger. La narrazione diventa elemento caratterizzante del nuovo corso deciso dalla Regione Calabria che sul turismo ha rivoluzionato il concetto di marketing e quello di promozione del territorio mettendo al centro del progetto a lungo termine: marcatori identitari, cortometraggi e produzioni originali. Immagini, video e suoni in grado di far conoscere la Calabria al Mondo, per aprire a nuove opportunità economiche e rilanciare un settore segnato negli ultimi due anni dai drammatici effetti della pandemia. Ed il racconto del travel blogger Giovanni Arena, le sue esperienze di viaggio, i reel e le condivisioni degli scatti sui profili social hanno decisamente stregato il governatore Roberto Occhiuto che a Bit 2023, a Milano, ha dedicato un panel alla viralità del messaggio veicolato attraverso il diario virtuale ed ai social network.

Giovanni Arena

«Condivido le esperienze di viaggio per ispirare altre persone»

Giovanni Arena, 26enne psicologo, è un amante della terra di Calabria, un cacciatore di tesori nascosti, uno storyteller creativo. In pochissimo tempo è riuscito ad ampliare la propria community social su Instagram e Tik Tok dove conta oltre un milione di follower. Insieme alle condivisioni, ai like, ai commenti della fan base è aumentata anche l’aspettativa di tutti gli utenti pronti a godere delle immagini che consentono di osservare da vicino monumenti, paesaggi e luoghi delle meraviglie di Calabria. «I social rappresentano una grande risorsa, se utilizzati bene. Sul mio social media, condivido le esperienze di viaggio per ispirare altre persone», racconta Arena al Corriere della Calabria. Fiero delle proprie origini. «Sono calabrese, sono nato in un piccolo paesino vicino Tropea, San Costantino di Briatico». Lo spirito che anima i social è la condivisione, soprattutto di esperienze. «Consiglio agli utenti di viaggiare, se lo vogliono fare in Calabria sono anche più felice e sono estremamente soddisfatto quando incontro chi come me è animato da tanta passione». E’ questo il bello della community». Travel creator, blogger ma anche scrittore. Giovanni Arena ha pubblicato i suoi libri “Quel treno per Inverness” e la guida interattiva Benvenuti in economy class. Le mie avventure per viaggiare in giro per il mondo». Dalla Calabria fino alla prossima meta, Giovanni Arena continua a sognare e viaggiare e un giorno spera di poter lanciare un brand di viaggi. «Probabilmente ora sto guardando fuori dal finestrino pensando di essere in un film mentre sono in viaggio verso non so dove».







