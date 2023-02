Danneggiato a Cassano allo Ionio il pullman dell’Amantea calcio

il fatto

CASSANO ALLO IONIO Persone non identificate hanno danneggiato a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, il pullman con cui i giocatori e i dirigenti dell’Amantea Calcio avevano raggiunto la città per disputare una partita valida per per la settima giornata di ritorno del campionato di calcio di Promozione calabrese, girone A. La formazione ospite ha giocato con contro la squadra di casa il Cassano Sybaris. Il mezzo era stato parcheggiato nei pressi dello stadio della cittadina dell’Alto Ionio Cosentino. I vandali hanno frantumato i vetri di alcuni finestrini laterali del pullman utilizzando un corpo contundente, forse un martelletto. I dirigenti dell’Amantea, già nella serata di oggi, dovrebbero sporgere una formale denuncia alle autorità competenti. (Ansa).