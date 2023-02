Zelensky ringrazia Meloni: «Ora la aspettiamo in Ucraina»

l’intervento

ROMA Con Giorgia Meloni «ho avuto ottimi colloqui. Abbiamo ricevuto un pacchetto di sostegno, il che significa che la linea di sostegno di Giorgia non è cambiata, anzi, e io la ringrazio molto per la sua posizione. La aspetto, so che sta arrivando. Noi abbiamo un forte rispetto dell’Italia e del popolo italiano». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Tg1. «Ci stiamo preparando a una guerra di breve durata – ha detto ancora Zelensky – che terminerà con una vittoria, per noi è molto importante non congelare questo conflitto. Questo grande errore è stato già fatto dopo il 2014. Noi abbiamo proposto una formula di pace, che contiene 10 punti – ha aggiunto -. Vogliamo finire questa guerra con una vittoria di tutti noi, una vittoria per la pace, che sarà una vittoria storica e anche le generazioni future dei russi ci ringrazieranno. La guerra non può durare all’infinito, nel mondo moderno non può durare tanti anni, perché si tratta di una guerra sul continente europeo», ha precisato il presidente ucraino.