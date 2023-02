l’accordo

COSENZA «Una giornata storica». Antonello Graziano, commissario dell’Asp di Cosenza, ha definito così l’incontro di oggi pomeriggio al all’Università della Calabria con il rettore Nicola Leone e il commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza Vitaliano de Salazar per apporre su carta le firme delle convezioni attuative scaturite dal protocollo di intesa tra la Regione Calabria e l’Unical per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia Td (Tecnologie digitali) e del corso di Laurea in Scienze infermieristiche. Ciò permetterà già dal prossimo autunno ai tirocinanti dei corsi di Scienze infermieristiche, la frequenza dei presidi ospedalieri dell’Asp di Cosenza mentre gli specializzandi del corso di Medicina e Chirurgia Td potranno espletare la propria attività di formazione nei presidi ospedalieri e nella rete territoriale della stessa Asp di Cosenza.

Leone: Il progetto Unical per la sanità avanza spedito

Entrando più nello specifico, l’accordo prevede due tipologie di protocollo, il primo riguarderà infermieristica e consentirà ai futuri studenti di svolgere i tirocini sia nelle strutture dell’Azienda ospedaliera che dell’Asp che sono, di fatto, complementari «perché – ha specificato Leone – l’infermiere deve acquisire il mestiere in ambito ospedaliero ma al tempo stesso deve essere in grado di operare sul territorio». Il secondo accordo, raggiunto con l’Asp, riguarderà Medicina e comporterà «l’allargamento della rete formativa del corso di laurea – ha proseguito il rettore dell’Unical – di tutta l’Azienda sanitaria provinciale, con la possibilità quindi per gli studenti di svolgere tirocini e attività assistenziali presso i vari spoke e, gradualmente, si potrà anche pensare di inglobare in maniera più diretta alcuni reparti. Dunque un bel passo in avanti – ha concluso Leone –, il progetto Unical per la sanità avanza spedito, appena un anno fa era impensabile che tutto ciò potesse verificarsi. Per questa ragione ringrazio il presidente della Regione e i due commissari per la massima disponibilità con cui si sono approcciati a questo progetto».

Graziano: Si tratta di una sintesi virtuosa che porterà a un arricchimento reciproco

Metteremo a disposizione del polo universitario – ha evidenziato Graziano – tutte le nostre professionalità per quella piena integrazione tra didattica e ricerca che è compito dell’Università di garantire, e assistenza che invece spetta a noi offrire. Si tratta di una sintesi virtuosa che porterà a un arricchimento reciproco. Avremo tirocinanti infermieri che impareranno il mestiere nelle nostre strutture ospedaliere e specializzandi medici che frequenteranno i nostri ospedali ma anche la rete territoriale come i distretti e gli ambulatori. Questa è una grande opportunità per la Calabria, perché arriva in un momento difficile, perché aumentano i posti di Medicina anche per le formazioni infermieristiche e quindi avremo medici e infermieri che si formeranno qui in Calabria, ognuno nella propria provincia. Se la formazione sarà di buon livello professionale come speriamo, avranno tutto l’interesse di rimanere qui e non andare altrove».

De Salazar: Questo è un esempio di buona politica

Questo è un esempio di buona politica – ha tenuto a precisare il commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza Vitaliano de Salazar – che ci permette di guardare al futuro con certezza come sanità calabrese. Gli effetti di queste integrazioni li vedremo nell’immediato nell’Azienda ospedaliera ma soprattutto in prospettiva, in un medio termine di due-tre anni, con l’ingresso dei primi medici. È un risultato importante, le cose passano attraverso le teste degli uomini e la Calabria è stata fortunata ad avere una testa come il dottore Leone, un presidente come Occhiuto e noi come semplici esecutori di una volontà politica».

Il momento delle firme