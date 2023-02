“Le mani sulla città”, a Rende l’opposizione sfida la giunta sull’urbanistica

l’incontro

RENDE Attiva Rende, Federazione Riformista di Rende, Italia del Meridione e Movimento “Noi” Rende, hanno inteso promuovere per il prossimo 22 febbraio alle ore 17:00 presso il Museo del Presente di Rende una manifestazione dal titolo “Le mani sulla città, gli effetti del nuovo strumento urbanistico su Rende e sull’area urbana”.

«La manifestazione che in un primo momento doveva svolgersi lo scorso 9 febbraio – si legge in una nota –, poi rinviata per il maltempo, vuole analizzare le errate scelte dell’attuale amministrazione rispetto al Piano Strutturale Comunale che è lo strumento urbanistico che disegnerà la città dei prossimi 20 anni almeno. Nello stesso tempo si vuole offrire ai cittadini di Rende tutte le informazioni che sinora sono mancate per affrontare la fase delle osservazioni e delle opposizioni. Dopo i primi interventi dei responsabili delle associazioni e dei movimenti promotori, si darà la parola ai cittadini, alle associazioni politico-culturali, agli ordini professionali, agli amministratori, ai consiglieri comunali, alle organizzazioni sindacali, ai consiglieri regionali e ai parlamentari, che saranno presenti in sala. La manifestazione vuole essere un confronto tra le diverse categorie interessate e i rendesi».