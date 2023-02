Precipita in un burrone a Luzzi, recuperato e salvato

La vicenda

LUZZI Soccorso provvidenziale per un signore caduto in un burrone a Luzzi. Gli uomini della Stazione Alpina Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC) con una squadra dei vigili del Fuoco hanno raggiunto l’uomo caduto in una scarpata in una zona impervia nel comune di Luzzi. L’intervento alle 18,40 che ha consentito di recuperare l’uomo e consegnarlo ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. L’uomo ha riportato diversi traumi.

Presenti sul posto, oltre ai tecnici del SASC, i Vigili del Fuoco, Carabinieri e militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.