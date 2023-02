Pratiche da seguire e prevenzione nei primi mille giorni di vita del bambino

l’anticipazione

LAMEZIA TERME La Calabria è tra le regioni con il più alto tasso di natalità a livello nazionale. Secondo i dati del 2022 la media regionale è di 7,1 nati per mille donne fertili. In Italia la media è al 6,8. È dedicata alla neonatologia la prossima puntata di “Salute e Sanità”, in onda stasera alle 21 sull’Altro Corriere Tv, canale 75. Ospite di Soave Pansa la dottoressa Elvira Bonanno, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva neonatale all’ospedale Annunziata di Cosenza. «I primi mille giorni di vita vanno dal momento del concepimento fino al compimento del secondo anno di età, si tratta di un’età delicatissima perché è il momento in cui si formano gli organi e gli apparati dell’organismo, soprattutto il cervello», spiega la specialista. Diverse le buone pratiche da adottare sin da quando si decide di avere un bambino. Fondamentale adottare stili di vita adeguati, «quindi non utilizzare alcolici, droghe, fumo di sigaretta sia attivo che passivo, per poi arrivare al momento della nascita». Focus poi sull’allattamento. «L’allattamento al seno è fondamentale per i bambini. Sono pochissime le controindicazioni, si cerca sempre di sostenere e di promuovere l’allattamento al seno anche quando ci sono all’inizio delle piccole difficoltà». E proprio a Cosenza la banca del latte umano donato: «Dal 2016 diventata banca regionale. C’è il progetto di rifornire anche le altre terapie intensive neonatali del latte umano donato per dare la possibilità ai neonati estremamente malati di usufruire dei benefici del latte materno».