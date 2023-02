Dudut (Anolf Calabria): «Vicinanza e cordoglio per le vittime del naufragio di Crotone».

l’intervento

LAMEZIA TERME «Anolf Calabria esprime vicinanza e cordoglio per la tragedia consumatasi nel mare di Calabria a Crotone. Una tragedia che ci addolora e ci lascia sconcertati. Uomini, donne e bambini che scappavano dall’Iran, dall’Afghanistan, dalla Siria, da guerre eterne e dimenticate, da stenti e privazioni. Sono morti quando erano quasi vicini alla speranza di una vita migliore». Così, in una nota, il presidente Anolf Calabria Marian Dudut. «È assurdo pensare – continua la nota – che nel Mediterraneo si continui a morire così, in un desolante vuoto di decisioni politiche e di strategie di aiuto. Tutto questo è umanamente inaccettabile e incomprensibile. Drammi come questi non devono verificarsi più e dovrebbero spingere le istituzioni e la politica a ricercare soluzioni alternative e che mettano al centro la dignità della persona, affrontando definitivamente anche quelle situazioni di sfruttamento che spesso i migranti sono costretti a subire per sopravvivere una volta che raggiunto la Calabria. Non è più accettabile continuare in questa situazione. Questa ennesima tragedia nella sua drammaticità ricorda che la questione dei migrati e rifugiati va affrontata con responsabilità, umanità e impegno».

«Non si possono – dice ancora Dudut – ripetere solo parole e dichiarazioni ad ogni tragico evento simile a questo, il Mediterraneo, in vent’anni è diventato un grande cimitero di invisibili. Occorrono scelte politiche nazionali e come sostenuto dal Segretario Generale della Cisl Luigi Sbarra, l’Europa deve fare molto di più per coordinare i soccorsi e bloccare il traffico di vite umane. Ribadiamo, in questa ennesima tragica e deprimente occasione, che serve più consapevolezza e determinazione affinché non si verifichino più tali tragedie in mare».