Incidente sulla statale 18 a Scalea, muore un giovane di Papasidero

il dramma

SCALEA Un giovane di 24 anni di Papasidero ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla Ss 18, a Scalea. La notizia è stata riferita da Miocomune.tv. L’incidente è avvenuto all’alba, lungo la statale nei pressi di località La Bruca. Per cause ancora non chiare l’auto sulla quale viaggiava il 24enne si sarebbe ribaltata dopo aver urtato un’ostacolo. Il giovane ha riportato gravi ferite nell’incidente; inutile l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono accorsi i medici e il personale del 118. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare le cause dell’incidente.