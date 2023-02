Piantedosi a Crotone. Il ministro e Occhiuto raggiungeranno il luogo del naufragio

dopo la tragedia

CROTONE Il ministro Matteo Piantedosi è atterrato nel pomeriggio a Crotone. Piantedosi, giunto con un volo di Stato all’aeroporto Sant’Anna, ha incontrato il governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto. I due raggiungeranno il luogo del naufragio in cui hanno perso la vita, questa mattina, almeno 59 migranti, tra i quali donne e bambini. Poi, da Steccato di Cutro, si muoveranno verso la Prefettura della città pitagorica per una riunione utile a fare il punto sui soccorsi. Sia Piantedosi che Occhiuto hanno commentato, nelle scorse ore, il naufragio. Per il ministro la priorità è fermare le partenze alla radice; il governatore ha chiesto un impegno nei fatti e non soltanto per enunciazioni di principio all’Unione europea.