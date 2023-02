Recuperati altri tre corpi, il bilancio ora è di 62 vittime

la tragedia del mare

CUTRO Altri tre corpi sono stati recuperati stamani nel corso delle ricerche dei dispersi del naufragio del barcone carico di migranti avvenuto ieri sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Il corpo di un uomo è stato trovato sulla spiaggia ad alcune centinaia di metri dal luogo del disastro. Un altro corpo è stato recuperato in mare, a circa 400 metri dalla riva, da una motovedetta della Guardia costiera ed il terzo a Le Castella, a 3,5 miglia marine dal luogo dell’incidente. Il totale delle vittime accertate sale così a 62, di questi, 14 sono bambini. Le persone tratte in salvo già ieri sono 81, di cui 59 trasportate al “Cara” di Sant’Anna Isola di Capo Rizzuto e 22, di cui circa la metà minorenni, sono state ricoverate presso l’Ospedale civile di Crotone. Ancora decine sarebbero i dispersi, visto che si stima che sulla nave viaggiava un numero presunto di circa 150-180 persone. In Prefettura è attivo il CCS – Centro Coordinamento Soccorsi – al quale prendono parte i vertici delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, dell’Azienda sanitaria provinciale – Suem 118, della Protezione civile regionale, della Croce Rossa, il presidente della provincia, i sindaci di Crotone e di Cutro – che aggiornerà sulla situazione in un vertice alle 11.30.

Il primo ministro pachistano: notizie preoccupanti

«Le notizie sull’annegamento – che ieri mattina ha provocato una strage davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro – di oltre due dozzine di pakistani sono profondamente preoccupanti. Ho chiesto al Ministero degli Esteri di accertare i fatti il prima possibile e dare fiducia alla nazione». Così il primo ministro pachistano Muhammad Shehbaz.