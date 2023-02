Tortora, morto il giovane coinvolto in una sparatoria dieci giorni fa

l’agguato

TORTORA Morto a dieci giorni dall’agguato a Tortora. Non ce l’ha fatta Francesco Prisco, 32enne che rimase ferito in una sparatoria a Tortora nella notte tra il 16 e il 17 e febbraio. Il giovane, colpito da una scarica di pallettoni in via Pucci (foto sopra da miocomune.tv), nei pressi della sua abitazione, al confine con il territorio di Praia a Mare. Prisco aveva riportato ferite alle braccia e alle gambe ed era stato trasferito nell’ospedale di Cosenza in gravi condizioni. Troppo gravi le conseguenze della sparatoria. Indagini in corso per individuare ì responsabili.