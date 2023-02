Forbes celebra il Pollino, «tra i cinque parchi da visitare»

l’elogio

COSENZA «Le imponenti vette rendono il Parco Nazionale del Pollino una meraviglia da vedere, la sua caratteristica più affascinante è la sua incredibile biodiversità floreale, con tutti i tipi di fiori, arbusti e alberi che punteggiano i suoi paesaggi». La descrizione a cura di Jared Ranahan, giornalista di Forbes (prestigiosa rivista statunitense fondata nel 1917 con sede a New York che stila classifiche autorevoli ed influenti) che ha inserito il Parco Nazionale del Pollino tra i cinque parchi italiani da visitare. Nell’articolo, la rivista celebra Italus, il Pino più antico d’Europa con i suoi 1230 anni definito «l’organismo individuale più affascinante di tutto il Parco».

«Forse l’organismo individuale più affascinante di tutto il parco è Italus, un massiccio pino di Heldreich che funge da albero più antico conosciuto in Europa con oltre 1.200 anni», si legge ancora. Durante un tour sul Pollino, «i visitatori dovrebbero essere sicuri di tenere gli occhi aperti per osservare il capriolo, la lontra europea e persino il lupo italiano» e non mancano «affascinanti città montane da visitare durante un’escursione». «Alle autorevoli segnalazioni della rivista americana – sottolinea in un post su Facebook Mimmo Pappaterra già presidente del Parco del Pollino – mi permetto di aggiungere le Faggete Vetuste del Pollinello e di Cozzo Ferriero divenute Patrimonio dell’Unesco e la straordinaria Rete dei Geoparchi: riconosciuta nel 2015 Patrimonio Mondiale dell’Umanità e per la quale sono in corso quest’anno le procedure di riconferma da parte del prestigioso organismo internazionale che ha sede a Parigi».