Strage dei migranti a Cutro, Occhiuto: «Rotta jonica sottovalutata»

l’intervista

CROTONE «Come calabresi ci sentiamo abbandonati, perché l’accoglienza dei migranti dipende solo dallo straordinario impegno dei nostri sindaci». A parlare a “La Stampa” è il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. «Solo l’anno scorso – continua – sono sbarcati in 18mila, anche se, rispetto alla Sicilia, è una meta meno pubblicizzata, diciamo. Noi non ci siamo mai lamentati, non abbiamo mai soffiato sul fuoco o parlato alla pancia dei calabresi. I quali, del resto, hanno sempre mostrato grande solidarietà nei confronti dei migranti e di questo sono orgoglioso. Forse perché la nostra è una terra che in passato ha patito il fenomeno dell’emigrazione, ma con una differenza: i calabresi partivano verso paesi che sapevano governare questo fenomeno». «Ci sentiamo assolutamente abbandonati, da tutti i governi nazionali: questo è in carica da fine ottobre, quindi ha poche responsabilità» – continua Occhiuto – «Mi ha confortato il fatto che il ministro Piantedosi sia venuto ad ascoltare le nostre preoccupazioni e richieste, a cominciare dalla necessità di ridurre le presenze nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, che ospita molti migranti in più di quelli previsti»

«Chi è disperato parte senza pensare ai rischi»

«La disperazione non può giustificare viaggi in cui si rischia la vita», ha ssotenuto il titolare del Viminale. Sul punto, Occhiuto afferma che «razionalmente è corretto, perché molte di queste persone partono pensando di poter costruire una nuova vita, senza avere contezza di cosa significhi viaggiare in certe condizioni. Ma la verità è che, se uno è davvero disperato, parte senza pensare ai rischi». «Il governo – prosegue Occhiuto – fa bene a lavorare per limitare le partenze, dialogando con i Paesi di origine e di transito, ma l’urgenza è quella di potenziare gli strumenti europei per il soccorso in mare, a legislazione vigente». In merito alle organizzazioni non governative, «le Ong svolgono una funzione importante, soccorrendo i migranti in mare, e non va impedita. Ma è evidente che deve essere regolamentata». «Vorrei che l’Europa si muovesse su questa rotta – chiosa Occhiuto – come si è mossa per frenare quella balcanica. Poi se ci fosse qualcuno in più a dare una mano, capace di soccorrere in mare donne e bambini, sarebbe senz’altro positivo».