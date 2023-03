Incidente ferroviario in Grecia, 36 morti

il dramma

È salito a 36 il numero dei morti causati dalla collisione tra i due treni avvenuta a Tempe, in Grecia. I feriti sono 85, di cui 66 ricoverati in ospedale e sei in terapia intensiva. L’incidente si è verificato nelle primissime ore di oggi circa 378 chilometri a nord di Atene, e ha coinvolto un treno merci e un treno passeggeri con circa 350 passeggeri a bordo, che percorrevano in direzioni opposte la tratta fra Atene e Salonicco. A seguito dell’impatto, almeno tre vagoni sono stati avvolti dalle fiamme. “Le operazioni di evacuazione proseguono in condizioni difficili a causa della gravità della collisione tra i due treni”, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del fuoco, Vassilis Varthakoyiannis. Il governatore regionale Costas Agorastos ha confermato all’emittente televisiva di Stato che l’impatto tra i due treni e’ stato “molto violento”, e che la sezione frontale del treno passeggeri “è rimasta schiacciata”.