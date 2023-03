Il 7 marzo alla Camera informativa di Piantedosi sul naufragio di Cutro

la tragedia dei migranti

ROMA Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi terrà un’informativa il 7 marzo alla Camera ed il giorno successivo al Senato sul naufragio della nave dei migranti davanti la costa Cutro, a Crotone in Calabria. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo del Senato come riferito al termine della riunione. Le opposizioni avevano chiesto di ascoltare anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, (al cui Dicastero fa capo la Guardia costiera), ma al momento non è stata assunta una decisione in proposito. «Salvini non ci ha ancora risposto. Non siamo soddisfatti, avevamo chiesto che venisse perché vogliamo chiarezza sull’accaduto», ha commentato con i cronisti la capogruppo del M5s al senato, Barbara Floridia. «Noi – le ha fatto eco la presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Raffaella Paita – abbiamo insistito perché venga anche Salvini, abbiamo fatto presente che se al momento dell’informativa di Piantedosi dell’8 non ci fosse già anche la data di Salvini sarà comunque un problema. Insieme non verranno ma separatamente è doveroso che vengano entrambi perché la competenza della Guardia costiera, che è il tema di cui si dibatte, è del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in maniera piena e inequivocabile». «E’ chiaro che giudicheremmo in maniera molto negativa – ha commentando il presidente del gruppo misto Peppe De Crisofaro, esponente di Alleanza Verdi Sinistra – se non ci fosse anche Salvini». «Ci aspettiamo che ci sia data la risposta sulla presenza del ministro competente», ha ribadito Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo Pd. «Per noi – ha aggiunto – è estremamente importante che venga informato il Senato sia degli aspetti di competenza del ministro dell’Interno sia di quelli di competenza del ministro dei Trasporti. E’ la questione dirimente del giorno, non siamo soddisfatti della risposta, vogliamo avere indicazioni chiare del calendario e di quando il ministro verrà a riferire in Senato».