Naufragio a Cutro, convalidato il fermo dello scafista 17enne

La tragedia del mare

CROTONE Il gip del tribunale dei minori di Catanzaro Donatella Garcea ha convalidato il fermo di Hussnain I., il ragazzo pakistano di 17 anni arrestato con l’accusa di essere tra gli scafisti dell’imbarcazione naufragata domenica a Cutro.

Il giovane, detenuto a Catanzaro, è accusato di avere fatto parte dell’organizzazione del viaggio «concentrando i migranti presso una safe house in Istanbul». Avrebbe anche fatto parte del «loro successivo trasferimento sulla costa turca, a bordo di camion» e al «loro imbarco dapprima sul natante Luxury 2 a seguito di trasbordo per un guasto del primo, su altra imbarcazione del tipo caicco, in legno».

Il ragazzo avrebbe anche gestito «l’ordine sul natante tramite controllo dei movimenti dei migranti, tutti stipati in stiva», e «a regolare i turni di coloro che erano temporaneamente autorizzati a salire in coperta così coadiuvando fattivamente i coindagati nella navigazione».