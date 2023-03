«Basta morti nel Mediterraneo». Sabato 11 marzo corteo nazionale a Crotone

la mobilitazione

CROTONE «Numerosa e sdegnata partecipazione questo pomeriggio alla manifestazione presso la Prefettura di Crotone. Una folla partecipe, indignata e unita nel chiedere verità e giustizia per i morti della strage di Steccato di Cutro e per dire basta alle politiche discriminatorie che generano tutto questo. Superstiti, familiari, soccorritori, volontari e associazioni costituitisi nella rete 26 febbraio hanno preso finalmente parola denunciando lo stato di estremo abbandono a cui sono sottoposti». È quanto si legge in una nota della “Rete 26 febbraio”.

«Ringraziamo tutti i partecipanti, i tantissimi e le tantissime che da Milano alla Sicilia sono scese in piazza contro ogni disumanità e in solidarietà con i migranti- dice Rete 26 febbraio – La strage di Cutro è solo l’ultima di una lunga serie. Negli ultimi 10 anni le morti in mare sono state più di 25mila e non possiamo lasciare che le nostre coste e il nostro mare diventino un vero e proprio cimitero per chi è cerca un futuro migliore scappando da guerre, dittature, povertà. Siamo calabresi, sappiamo bene cosa voglia dire lasciare la propria terra e siamo consapevoli che le politiche criminali che abbandonano in mare i migranti sono le stesse politiche che ci abbandonano sulla terraferma. Comunità locali e migranti, volontari, associazioni, terzo settore si stanno facendo carico, nell’assenza delle istituzioni, nel fornire supporto ai superstiti e ai familiari delle vittime». «A tutt’oggi, nonostante la visita del Presidente della Repubblica e le sistemazioni tardive trovare dalla Regione Calabria, non ci sono informazioni certe sulle pratiche relative al rimpatrio delle salme e ai ricongiungimenti familiari – dicono -. È dunque proprio dalla Calabria che come Rete 26 Febbraio chiamiamo a raccolta movimenti, singoli, sindacati, associazioni di tutta Italia per una manifestazione nazionale a sabato 11 marzo a Crotone».

«Per chiedere verità e giustizia sulla strage di Cutro e su tutte le stragi di migranti. Per dire no alle passerelle del governo e di chi ha costruito il suo consenso criminalizzando i migranti e i salvataggi in mare, usando parole disumane e colpevolizzando le vittime. Per fermare la criminalizzazione delle Ong e dei salvataggi in mare. Per la creazione di canali di ingresso legali e sicuri. Per la fine di ogni politica discriminatoria verso i migranti», conclude la nota di Rete 26 febbraio.