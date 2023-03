Reggina, ora è crisi nera: il Parma espugna il “Granillo”

calcio serie b

REGGIO CALABRIA Dopo la sconfitta nel derby contro il Cosenza, la Reggina torna a perdere. Stavolta lo fa tra le mura amiche dello stadio “Granillo”, nella sfida d’alta quota contro il Parma. A decidere la gara è un gol realizzato da Vazquez al 68’. Una partita che certifica il pessimo momento della squadra di Pippo Inzaghi che, esclusa la vittoria casalinga del 25 febbraio contro il Modena, nelle ultime sette partite di campionato ha sempre perso. Tre punti che proiettano, invece, il Parma al settimo posto in classifica, in piena zona playoff, a -2 proprio dalla Reggina, sesta. Primo tempo vivace con alcune occasioni per parte. Al 12′ Menez calcia col destro ma il pallone termina alto. Poco dopo ci prova Sohm ma Colombi salva. Al 33′ Rivas serve Strelec che di testa colpisce il palo. Nella ripresa lo spettacolo non cambia e al 23′ il Parma va in vantaggio: cross di Ansaldi per Vazquez che di testa manda in rete. Inzaghi prova a recuperare con i cambi e al 30′ Cicerelli dal limite dell’area tira alto sulla traversa. Otto minuti dopo Vazquez tenta il raddoppio ma Colombi in uscita salva. Nel finale gli amaranto ci provano ancora ma il risultato non cambia.

Il tabellino

Reggina-Parma 0-1

REGGINA (4-3-3): Colombi 6.5; Pierozzi 6 (26’st Cicerelli 5.5), Cionek 5 (1’st Camporese 6), Gagliolo 6, Di Chiara 6; Fabbian 6, Majer 6, Hernani 6 (38’st Galabinov sv); Rivas 5.5 (17’st Canotto 6), Strelec 5.5 (17’st Gori 5.5), Menez 6.5. In panchina: Contini, Liotti, Loiacono, Terranova, Bondo, Crisetig, Lombardi. Allenatore: Inzaghi 5.5 PARMA (4-1-4-1): Buffon 6; Del Prato 6, Osorio 6 (1’st Cobbaut 6), Circati 6, Ansaldi 7 (29’st Zagaritis sv); Estevez 6.5; Benedyczak 6 (13’st Camara 6), Sohm 6 (36’st Juric sv), Bernabè 6, Man 6 (13’st Zanimacchia 6.5); Vazquez 7. In panchina: Chichizola, Corvi, Balogh, Charpentier, Bonny, Coulibaly, Inglese. Allenatore: Pecchia 6.5 ARBITRO: Irrati di Pistoia 6.5 RETE: 23’st Vazquez NOTE: cielo nuvoloso, terreno in buone condizioni. Spettatori: 8.702 di cui 69 ospiti. Ammoniti: Del Prato, Majer, Cionek, Vazquez, Menez, Fabbian. Angoli: 7-1. Recupero: 1′; 5′.