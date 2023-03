Cdm a Cutro, Barberio a Ceraso: «La luce del faro andava accesa prima»

La dichiarazione

CROTONE «Le dichiarazioni del sindaco di Cutro mi hanno già stupito ieri quando, all’agenzia “DIRE” ha dichiarato: “la disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli e per questo io sto con Piantedosi”». È quanto sostiene in una nota il segretario provinciale del Pd di Crotone, Leo Barberio. «Questo, non è il momento di fare polemica – aggiunge – è il momento di riflettere su cosa abbiamo sbagliato e su cosa avremmo potuto fare in più. Nel 2013 all’indomani dell’ultima tragedia a Lampedusa abbiamo avviato un’operazione denominata “mare nostrum” che ha salvato molte vite e in quell’occasione, nessuno ha avuto l’idea di additare le povere vittime come responsabili dell’accaduto».

«Quelle bare nel PalaMilone – sostiene Barberio – dovevano quantomeno smuovere l’animo di chi ci amministra e se il governo non vuole affrontare quella che è la realtà allora spetta ai partiti, alle associazioni e alle istituzioni locali gridare a gran voce che l’Italia è un grande Paese e non può permette che bambini muoiano in mare a 150 metri dalla riva. Dopo le sollecitazioni provenienti da ogni fronte, il Presidente del Consiglio, si degnerà di una visita alla quale tutti ci auguriamo seguano i fatti e non solo una fantomatica battaglia europea per richiamare al senso di responsabilità l’Unione».

«Si avvii da subito una nuova operazione “mare nostrum” – propone il segretario provinciale dem – che porti in salvo donne, bambini e uomini indipendentemente se questo farà guadagnare o perdere un punto nei sondaggi. La storia ci impone di farlo perché noi siamo l’Italia e abbiamo una storia da rispettare e da difendere. Dobbiamo dimostrare che meritiamo di essere un punto di riferimento per l’Occidente e per tutti quei Paesi che ci guardano come faro di umanità e di civiltà».

«In questo contesto oggi il Sindaco Ceraso mi imbarazza ancor di più – afferma ancora – perché non si capisce se quelle parole sono pronunciate da un dipendente del governo o da un Sindaco che oggi rappresenta una grande comunità quale è quella di Cutro?! Con la sua dichiarazione ha reso vane tutte le manifestazioni di solidarietà che abbiamo riscontrato e fatto emergere nei giorni scorsi perché, questo governo, non ha mosso un dito per evitare che si verificasse l’evento doloroso e forse anche doloso di quel tragico 26 febbraio mattina e che ha continuato ad infierire con le dichiarazioni indegne pronunciate in quelle stesse ore, frasi che non lasciano spazio a interpretazioni; la misura è ormai colma e l’unico gesto apprezzabile sarebbero le Sue dimissioni».

«Quindi sindaco ci auguriamo che riportiate al Presidente Meloni – conclude Barberio – le grida di dolore delle vittime e dei superstiti e la volontà del popolo Crotonese e della Calabria tutta che non si gira dall’altra parte rispetto a chi sta peggio ma che, nelle ultime ore ha dimostrato di essere molto più umano dei propri governanti».