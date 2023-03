Realizza abusivamente una casetta nel Cosentino, denunciato

I controlli

CASALI DEL MANCO Una casetta realizzata a Casali del Manco in assenza di qualsiasi autorizzazione. È quanto appurato dai dai militari della Stazione Carabinieri di Spezzano Sila che hanno proceduto per questo a denunciare un uomo di Cosenza per violazione alla normativa urbanistica.

In particolare i militari, nel corso di un controllo effettuato in località “Muscello” della frazione di Pedace, hanno accertato la presenza di un manufatto edilizio, con annessa recinzione di un vasto terreno e una platea di cemento, da poco realizzata, sulla quale era adagiato un box da cantiere in lamiera e annessa recinzione in rete metallica e paletti in cemento per una superficie di circa 500 metri quadri.

Successivamente i carabinieri hanno proceduto al controllo delle autorizzazioni in possesso del proprietario essendo inoltre l’area soggetta a vincolo Pai, area questa attenzionata dal punto di vista idrogeologico e antisismico. Dal controllo è emerso che il proprietario ha effettuato tali lavori in assenza di permesso di costruire e in totale difformità alla normativa vigente.