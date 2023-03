La Schlein: «Il Consiglio dei ministri a Cutro è una decisione molto tardiva»

la strage dei migranti

«Mi sembra una decisione molto tardiva, che viene dopo un silenzio colpevole e un’assenza da Crotone, dopo la presenza significativa del Presidente della Repubblica ma non della presidente del Consiglio». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Sky Start, su Sky tg24, commentando la scelta del governo di fare il Consiglio dei ministri a Cutro. Secondo Schlein in quello che è successo a Cutro «c’è la responsabilità non solo del ministro dell’Interno ma anche del ministro Salvini, che ha la responsabilità della Guardia Costiera e di Giorgetti, che ha la responsabilità della Guardia di Finanza, e si chiama in causa la responsabilità di chi guida il governo, Giorgia Meloni, che – ha aggiunto la leader democrat – dovrà venire in Aula presto perché c’è il question time e non mancheranno le occasioni di tornarci sopra, noi andremo avanti finché non avremo risposte. Le meritano le vittime, che sono salite a 72». «Mi aspetto che in questo Cdm di domani a Cutro non portino la riforma del reddito di cittadinanza ma vogliano abolire immediatamente il decreto sulle Ong che rende più difficili i soccorsi in mare», ha quindi concluso la Schlein.