CUTRO Rigore nel contrasto degli arrivi irregolari e accoglienza verso la migrazione attraverso canali legali, che saranno potenziati. Ecco le principali misure del decreto legge sui migranti approvato poco fa dal Consiglio dei ministri riunito a Cutro.

Meloni: non cambiamo politica dopo Cutro

Così la premier Meloni nella conferenza stampa alla fine del Cdm a Cutro: «Se qualcuno pensa che i fatti del 26 ci abbiano indotto a cambiare politica si sbaglia. Rompere la tratta degli scafisti, combattere la schiavitù del terzo millennio rappresentata da queste organizzazioni criminali è il nostro obiettivo è faremo di tutto per perseguirlo. Gli stessi che si lamentano del governo non hanno speso una parola contro quelle organizzazioni che si fanno pagare 9 mila euro per un viaggio, che legano le mani al timone di una barca. Ecco, noi tutto questo lo vogliamo combattere».

«Cdm a Cutro al tempo è un segnale stesso concreto e simbolico»

«Un Cdm che abbiamo voluto celebrare qui a Cutro perché all’indomani della tragedia del 26 febbraio volevamo dare un segnale allo stesso tempo simbolico e concreto», aggiunge poi la Meloni. «È la prima volta che un Cdm si svolge in un luogo in cui si è consumata una tragedia legata al tema migratorio. Volevamo dare allo stesso tempo un segnale di vicinanza alle popolazioni del Mezzogiorno che sono state più colpite. Ma anche un segnale concreto, il nostro compito è cercare soluzioni ai problemi. Vogliamo fare quello che si può fare perché queste tragedie non debbano ripetersi».

«Cercheremo i trafficanti per spezzare questo sistema»

Meloni annuncia «pene fino a 30 anni di reclusione, specialmente nel caso in cui muoiano persone durante le traversate. Il reato – dice – verrà perseguito dall’Italia anche al di fuori dai confini nazionali, lo consideriamo universale. Significa non punire solo i trafficanti che arrivano qui, ma anche le organizzazioni che stanno alle loro spalle. Siamo abituati a cercare i migranti lungo il Mediterraneo, noi cercheremo i trafficanti per rompere questo sistema».

«Il messaggio deve essere che venire in Italia illegalmente non conviene»

«Un altro modo per combattere i trafficanti – spiega la premier – è mandare il messaggio che venire in Italia non conviene, che imbarcarsi verso l’Italia non conviene. Ripristiniamo i decreti flussi, nessuna nazione seria al mondo dirà di venire qui illegalmente pagando. Servono criteri, quote e proiezioni triennali. E corsie preferenziali per gli stranieri che hanno fatto corsi professionali riconosciuti dall’Italia perché farli entrare e tenerli ai semafori non è solidarietà».

«Grazie a Piantedosi, il governo non poteva fare di più sul naufragio di Cutro»

«Ringrazio il ministro Piantedosi, il governo non poteva fare nulla di più o di diverso» sul naufragio di migranti sulle coste della Calabria», rimarca poi la Meloni in conferenza stampa.

Stretta sugli scafisti

Al momento i fermati devono rispondere del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15mila euro per ogni persona trasportata. Sono già previste delle aggravanti, ma si introduce una specifica che scatterebbe se il trasporto finisse in tragedia, cioè con vittime, come accaduto a Cutro. Nel mirino non c’è solo chi guida ai barconi ma anche le reti criminali che gestiscono il traffico.

Espulsioni e rimpatri

Oggi, se uno straniero viene rintracciato in uno status di irregolarità, nella maggior parte dei casi gli si consegna un foglio di via con l’invito (mai raccolto) a lasciare il territorio nazionale. Il Governo punta a rendere effettive le espulsioni, con l’ok dei Paesi di origine, fermo restando che questi ultimi devono essere ‘sicuri’: chi viene rimpatriato non deve cioè finire in una zona di guerra o rischiare trattamenti disumani.

Impulso ai flussi regolari

Il decreto flussi viene allargato e reso pluriennale. Ci saranno ora numeri più alti per venire incontro alle esigenze del mondo produttivo (da 300 a 500mila posti disponibili). L’obiettivo è ppi assegnare quote privilegiate ai Paesi che collaborano più efficacemente nel contrastare le partenze di migranti irregolari e nell’accettare i rimpatri. Prevista una semplificazione normativa e degli adempimenti burocratici necessari per chi chiede di entrare legalmente in Italia.

Corridoi umanitari

Il Governo con il decreto legge punta a dare un’accelerata ai corridoi umanitari manifestando disponibilità anche ad aderire alle evacuazioni umanitarie e ai programmi di reinsediamento. Nel pacchetto spazio, infine, agi stanziamenti ai Comuni per migliorare la rete dei centri di accoglienza, strutture che frequentemente non si trovano in condizioni ottimali.