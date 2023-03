Catanzaro, Longo a Fiorita: «Non siamo interessati a poltrone»

La precisazione

CATANZARO «Da qualche giorno leggiamo ricostruzioni giornalistiche, circa singolari evoluzioni del quadro politico al Comune di Catanzaro, secondo le quali il Sindaco sarebbe propenso – dinanzi a una condizione di oggettiva minoranza in Consiglio comunale che lo rende un’anatra zoppa e lo obbliga a ricorre a questo e a quello per tirare a campare – a ridisegnare gli assetti della sua Giunta, puntando, evidentemente, ad un ampliamento della sua maggioranza e, nello specifico, sull’apporto delle liste che hanno come riferimento politico il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso».

È quanto afferma Franco Longo, coordinatore di “Alleanza per Catanzaro”, che aggiunge: «Pur non conoscendo le reali intenzioni di Fiorita per uscire dal vicolo cieco in cui si trova, all’indomani del voto e dopo aver impedito alle opposizioni (maggioranza in Consiglio) di ottenere legittimamente Presidenza dell’Assise comunale, posso decisamente affermare, da coordinatore della lista più votata in città alle ultime Amministrative, che non siamo interessati a poltrone, postazioni, incarichi e prebende di alcun genere».

Sottolinea Longo: «Noi restiamo ossequiosi e coerenti col mandato elettorale, sulla base di una seria impostazione politica, per la quale i Patti per la Città non si realizzano ricorrendo, volta per volta, alla disponibilità a dare una mano dei singoli consiglieri comunali o inseguendo geometrie variabili, secondo le necessità e le circostanze. Ma essenzialmente condividendo precise linee programmatiche e, soprattutto, una visione del prossimo futuro della città di cui, al momento, non c’è traccia nella compagine di governo di Catanzaro. Le contorte alchimie politiche e i giochi di palazzo, orchestrati con le logiche della vecchia politica, non possono essere la risposta ai bisogni della città”.

Spiega Longo: “Non si confonda il profondo amore per il bene comune e l’impegno, assiduo e costante, del presidente Mancuso (dal lato del Consiglio e della Giunta della Regione) per valorizzare i punti di forza della città e per evitare che si perdano occasioni straordinarie per la sua crescita economica, sociale e culturale, con un’inesistente disponibilità a fare ammucchiate che collidono col mandato elettorale suggellato a giugno 2022 dai cittadini».

Ad avviso del coordinatore di “Alleanza per Catanzaro”: «L’amore per Catanzaro si dimostra con i fatti e con le azioni. Come sta facendo il presidente Mancuso, rendendo possibile – insieme al presidente Occhiuto e alle forze politiche del centrodestra – risultati di portata storica. Penso, per esempio, alla nascita dell’Azienda ospedaliero – universitaria ‘Renato Dulbecco’ (che con i suoi 855 posti letto sarà la più grande della Calabria) la cui costituzione era attesa da due decenni; alle risorse per la realizzazione del Ponte sulla Fiumarella per riqualificare la viabilità a Lido; al finanziamento di 9 milioni di euro per l’adeguamento dello stadio ‘Nicola Ceravolo’, ma potrei aggiungere molto di più”.

Ancora Longo: “Questi sono fatti di enorme importanza. Da cui si deduce che il centrodestra non bada al colore politico dell’attuale Amministrazione comunale, perché, per tutti noi, viene prima il bene di Catanzaro. Anche in futuro, grazie alla sensibilità del presidente Mancuso, la Regione non chiuderà le porte. E sarà sempre sensibile ai grandi temi e agli interventi strategici per lo sviluppo del capoluogo».

Conclude l’esponente di “Alleanza per Catanzaro”: «È in questi termini che noi intendiamo il ‘Patto per la Città’. Un Patto sulle idee e sull’urgenza di fermare il declino, per dare speranza e fiducia ai catanzaresi. Altre formule, di cortissimo respiro, non ci appartengono. Rinnovo l’invito, già rivolto da tempo al sindaco Fiorita, di cominciare, per davvero, a fare il sindaco, rendendo efficace ed efficiente l’azione amministrativa, e di non avventurarsi in evanescenti esibizioni propagandistiche, che celano male la difficoltà dell’Amministrazione comunale a dare risposte ai catanzaresi, nonostante le enormi aspettative create in campagna elettorale».