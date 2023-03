Consiglio regionale, Muraca sospeso: Billari rientra in aula

palazzo campanella

REGGIO CALABRIA Si è insediato in Consiglio regionale Antonio Billari, del Pd, che subentra in aula a Giovanni Muraca sospeso in base alla cosiddetta “Legge Severino per la condanna in primo grado riportata nell’ambito del processo “Miramare” per fatti legati all’epoca in cui Muraca era assessore comunale a Reggio Calabria. Muraca a sua volta era subentrato, in qualità di primo dei non eletti alle elezioni regionali con la lista del Pd nella circoscrizione Sud, a Nicola Irto, eletto senatore alle Politiche dello scorso settembre. Billari è alla sua seconda esperienza in Consiglio regionale.