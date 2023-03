il post cdm

CUTRO L’abbraccio della premier Giorgia Meloni, un ultimo sguardo e il saluto alla carovana di auto che ha portato nella sua Cutro i ministri del governo per il Cdm straordinario. Si è conclusa così la lunga giornata in una città blindata per la presenza massiccia di forze dell’ordine, presa d’assalto dalla stampa ma anche da semplici cittadini, soprattutto quelli che hanno organizzato una pacifica protesta a suon di peluche scagliati, poi, contro il corteo di auto ministeriali.

La rabbia dei cittadini per la tragedia dei migranti dello scorso 26 febbraio si respira ancora nell’aria umida di marzo, tra le vie del centro illuminato dal cielo grigio. Per il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, a tratti travolto dall’emozione, sono stati evidentemente giorni intensi e il volto e lo sguardo segnati dalla fatica, a fine serata, rappresentano al meglio quanto questo dramma abbia sconvolto la comunità cutrese.

Il saluto di Ceraso ai ministri che se ne vanno ha un sapore dolce amaro, quello dell’impegno, certo, ma anche quello delle promesse che non sempre si mantengono. Un commiato già intriso di nostalgia, perché il primo cittadino di Cutro è già più solo. Ad abbracciarlo ci pensa il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Dopo un inaspettato bagno di folla e dopo aver ascoltato le preghiere di «far tornare in Calabria i nostri figli», il governatore stringe Ceraso, gli ricorda che non è solo. Che, in caso di bisogno, può farsi sentire. Il timore ora è che passata l’euforia per la presenza in forze del Governo nazionale e ascoltati i dettagli del nuovo decreto sui flussi migratori e il pugno duro contro gli scafisti, di Cutro ci si dimentichi in fretta. Del resto in passato è già accaduto.

«Un primo passo per evitare altre tragedie»

Il commento di Ceraso al Corriere della Calabria è tuttavia ottimista. Secondo il primo cittadino il decreto varato dal Cdm «va nella direzione di evitare che queste tragedie avvengano ancora e che dev’essere portato poi all’intenzione degli altre nazioni. È un primo passo, ma credo che sia un importante che questo ci sia stato come inizio. Quindi mi auguro che questo possa fruttare in senso positivo, per evitare che ci siano queste tragedie che ci hanno già segnato profondamente».

«Sugli investimenti aspettiamo i risultati»

Il corteo dei ministri, il nuovo decreto ma non solo. Per Cutro il Governo ha già in mente un piano. Una sorta di accelerazione su alcuni temi che riguardano lo sviluppo del territorio annunciato, ieri, dal vicepremier Matteo Salvini: dall’Alta velocità ferroviaria per arrivare alla statale 106 e alla caserma dei Carabinieri. «Ne abbiamo parlato – spiega Ceraso – per evitare che rimangano cattedrali nel deserto perché sono stati investiti i soldi, rappresentano un volano di sviluppo per il nostro territorio. Quindi credo che riprendere questi temi sia estremamente positivo». «Aspettiamo i risultati però, s’è parlato dell’elettrificazione della linea ionica per cui sono tutti quei progetti che sicuramente danno una boccata d’ossigeno al territorio».

«Ripagata la comunità»

E quando gli chiediamo cosa pensa dell’accoglienza di Cutro riservata al Governo, Ceraso non ha dubbi: «Credo abbia reagito bene, perché per noi è un momento di sofferenza e avere il Governo italiano nell’interezza, qui, a manifestare solidarietà, mi pare sia un ringraziamento e ci ripaga di quello che questa comunità ha fatto e farà sempre nei confronti di chi ha bisogno». (g.curcio@corrierecal.it)

L’intervista: