Il primo treno ibrido Blues ha raggiunto Catanzaro in corsa prova

il fatto

CATANZARO Il primo convoglio ibrido Blues assegnato alla Divisione Business Regionale Calabria di Trenitalia ed acquistato dalla Regione Calabria, l’HTR 412 015, ha raggiunto in corsa prova da Reggio Calabria Centrale via Locri il capoluogo di regione. Lo annuncia l’associazione Ferrovie in Calabria che definisce l’evento un anteprima assoluta di un momento storico. «Non poteva mancare – sottolinea l’associazione – la nostra partecipazione per dare il benvenuto a Catanzaro Lido a quello che rappresenta il rivoluzionario futuro prossimo della Ferrovia Jonica. Incredibile la silenziosità, anche con alimentazione diesel, e soprattutto la bellezza di questo convoglio. Seguiranno aggiornamenti, tra cui un interessante aneddoto che riguarda proprio la nostra Associazione, e questo specifico primo convoglio ad aver raggiunto la Calabria».