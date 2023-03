Riforma del fisco, ecco il testo della bozza

Il provvedimento

ROMA Principi generali e tempi di attuazione; i tributi, dalle imposte sui redditi ai tributi degli enti territoriali; procedimenti e sanzioni; testi unici e codici; disposizioni finanziarie.

Sono i contenuti di una delle bozze su cui si lavora per la delega al governo per la riforma fiscale.

Il testo è suddiviso in 5 parti e 22 articoli e delega il governo ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la «revisione del sistema tributario».

Piena utilizzazione dei dati, potenziamento dell’analisi del rischio e ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, pur nel rispetto della tutela dei dati personali. Per «prevenire e ridurre l’evasione ed elusione fiscale» in una bozza della delega al governo per la riforma fiscale si indica anche il ricorso a questi strumenti. Ma anche con premi per chi collabora: si prevede infatti il «rafforzamento del regime di adempimento collaborativo» o «l’aggiornamento e l’introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti».

«Razionalizzare il numero e la misura delle aliquote Iva secondo i criteri posti dalla normativa Ue, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento Iva per i beni e servizi similari, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale». È quanto prevede la bozza . Nel testo si chiede anche di ridurre l’aliquota dell’Iva all’importazione di opere d’arte, estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessione di oggetti d’arte o da collezione.