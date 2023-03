Il naufragio

CUTRO Sale a 73 il conto delle vittime del naufragio di migranti avvenuto a Steccato di Cutro lo scorso 26 febbraio. Questa mattina è stato individuato in acqua il corpo di un bambino, dell’età approssimativa di 5 anni. A scoprirlo una squadra dei vigili del fuoco impegnata sulle ricerche in spiaggia, che ha avvistato i soccorritori acquatici per il recupero della salma.